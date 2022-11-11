A Milli Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren 12 Dev Adam, karşılaşmadan 34 sayı farkla 86-52 galip ayrıldı.

2. turdaki ilk, toplamda ise 3. galibiyetini elde eden Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürdü.

A Milliler, gruptaki 4. maçında 13 Kasım'da Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.