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Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te bir kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar kınandı

Giriş: 23.11.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları kınadı
Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları kınadı
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'te sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'te meydana gelen bombalı saldırılarda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Son dönemde Kudüs ve Batı Şeria'da tırmanan gerilim ve yaşanan can kayıplarından derin kaygı duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sivilleri hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Batı Kudüs'te bombalı saldırı olduğundan şüphelenilen iki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, en az 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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