Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta heyecanı!
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında heyecan 4 maçla devam etti. İşte günün sonuçları...
Giriş: 09.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:20
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasına 4 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Pizzabulls Co Basket: 74-70
Carpartner TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 85-81
Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-108
Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 60-67
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