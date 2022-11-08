Türkiye Basketbol Federasyonu ile Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet gösteren TEMSA arasında imzalanan anlaşmayla TEMSA; milli takımlar sponsoru oldu.

İmza töreni; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve TEMSA yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İmzalanan anlaşma kapsamında TEMSA önümüzdeki 3 yıl boyunca A Milli Takımların sponsorluğunu üstlenecek ve millilerin yurt içi ile yurt dışında katılacağı müsabakalarda sporcuların transferlerini de Türkiye’de üretilen TEMSA markalı otobüslerle sağlayacak.