Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı, yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Bu sezon 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan ekip, doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Ligde lideri takip eden 8 takımın yer alacağı play-off maçlarının ardından 1 takım daha Basketbol Süper Lig vizesi alacak.

Puan cetvelinin son iki sırasında yer alacak ekipler ise lige veda edecek.

Toplam 3 yabancı uyruklu basketbolcuyu kadrolarına katabilecek takımlar, bu oyunculardan 2'sini maç kadrolarında bulundurabilecek.

- İlk hafta programı

Ligin ilk haftasındaki Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediyespor karşılaşmaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

İlk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.30 Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

17.00 Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket (Ahmet Cömert)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)