Türkiye Barolar Birliğinden 51. kuruluş yıl dönümü açıklaması:

TBB'den, yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcisi avukatların çatı örgütü birliğin kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.
Birliğin, kurulduğu 9 Ağustos 1969'dan bu yana "hukukun üstünlüğü" kavramının hayata geçmesi için mücadele verdiği belirtilen açıklamada, TBB'nin özünde bir hukuk devrimi olan Cumhuriyet'in temel ilkelerini rehber edindiği vurgulandı.
Birliğin, evrensel hukuk ilkelerinden, demokrasiden ve insan haklarından yana verdiği mücadeleyle dolu 51 yıllık geçmişinden gurur duyduğu ifade edilen açıklamada, bu geçmişin aynı zamanda avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmek, onların karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve mesleki gelişmelere destek sağlamak için yapılan özverili çalışmalarla örülü olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken bize bu onurlu geçmişi emanet eden Türkiye Barolar Birliğinin önceki başkanlarına, yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyelerine, Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak görev yapmış tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, ebediyete irtihal eden değerli başkanlarımızı, kurul üyelerimizi, delegelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz.
Türkiye Barolar Birliği olarak çok iyi biliyoruz ki savunmanın bağımsız ve özgür olmadığı, yargının bağımsız, yargıcın tarafsız olmadığı, demokrasinin egemen, hukukun üstün olmadığı, birey hak ve özgürlüklerinin yeteri kadar güvence altında bulunmadığı bir ülkede avukatlık mesleğinin yapılabilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yaşama şartı olan hukuk devletinden yana verdiğimiz mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizden ve her koşulda meslektaşlarımızın yanında olacağımızdan kimse kuşku duymamalıdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!