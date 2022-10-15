Barolar Birliği Amasra'da

Burada ilk olarak olayın olduğu andan itibaren gelişmeleri takip ederek ailelerle birlikte olan Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Yönetim Kurulu üyeleri ve meslektaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi.
Habertürk Ankara'nın haberine göre toplantıda, patlamaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı iki hukuk örgütünün birlikte kuracakları ve konunun uzmanı meslektaşların da yer alacağı ortak bir komisyonla ve koordinasyon içerisinde yürütme kararı alındı. Aynı zamanda Avukatlık Kanunu’nun Türkiye Barolar Birliği ve Barolara verdiği sorumluluk gereğince ihtiyaç duyan ailelere hukuki yardımda bulunmak ve onların yanında yer almak konusundaki kararlılık dile getirildi.
HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN YAKINLARINA ZİYARET
Daha sonra Birlik Başkanı Sağkan ve Başkan Yardımcısı Suiçmez, Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ve katılan meslektaşlarla birlikte patlamanın meydana geldiği maden ocağına gelerek hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve kurtarma çalışmalarına katılanlarla görüştü.
"SAVUNMA MAKAMI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRİRİZ"
Birlik Başkanı Sağkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “İşletmenin yürüttüğü faaliyetlerde gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığını, ihmallerin bulunup bulunmadığını araştıracak makam Cumhuriyet Başsavcılıklarıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak bizim varlık sebebimiz, Avukatlık Kanunu’ndan aldığımız yetkiyle yürütülen soruşturmanın sonucunda gerçekten kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir sonucun ortaya çıkartılması için etkin bir rol üstlenmektir. Bu sonucun bağımsız bir yargı sistemi içerisinde değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılması aslında yargı sisteminin tüm milletimize olan borcudur. Bu borucun yerine getirilmesinde ise savunma makamı olarak biz üzerimize düşen bütün görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ben bunun kendi adıma sözünü çok rahatlıkla verebilirim” dedi.
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