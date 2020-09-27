TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Ermenistan'ın Azerbaycan toprağında uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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