15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bugün en çok neye ihtiyacımız var diyoruz? Milli birliğe ve beraberliğe. O nedenle Ardahan bizim için çok önemli. Ardahan Türkiye'nin doğusundan Türkiye'yi aydınlatan bir şehir." dedi.
Ardahan Barosu'nun kurulmasıyla ilgili çalışmalara katılmak için kente gelen Metin Feyzioğlu, Ardahan-Artvin yolu üzerinde gerçekleşen Ardahan Rahvan At Yarışlarını izledi.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, Ardahan'da olmaktan son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kente çok mutlu bir sebepten dolayı geldiğini belirten Feyzioğlu, Ardahan'da Türkiye'nin 80'inci barosunu kurduklarını söyledi.
Ardahan'ın kendileri için çok değerli bir il olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şunları dile getirdi:
"Ardahan'da baronun olmaması bizim içimizde bir ukde idi. Türkiye'nin 80'inci barosunu kurduk. Bunca yıldır Ardahan'ın bir barosu yoktu. Avukatlık kanunundaki sayı tamamlandı. Bu sabah itibariyle baromuzu kurduk."
Ardahan'ın Türk tarihinde önemli yeri olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Ardahan Türklerin 1700 yıl önce geldiği, yerleştiği bir il. Sultan Alparslan'dan çok daha önce gelip Anadolu'nun kapılarını zorladığı, Arda Türklerinin yerleştiği, ismini verdiği bir kentteyiz. Ardahan'dan çok umutluyuz. Bugün en çok neye ihtiyacımız var diyoruz? Milli birliğe ve beraberliğe. O nedenle Ardahan bizim için çok önemli. Ardahan Türkiye'nin doğusundan Türkiye'yi aydınlatan bir şehir. Ardahan Rus işgalini görmüş, Ermeni mezalimini görmüş, tarihinde Milli Mücadele'ye bayraktarlık yapmış bir şehir."
Yağmurlu havaya rağmen rahvan at yarışlarını zevkle izlediğini ifade eden Feyzioğlu, "Müthiş bir duygu. Değişik bir at. Biniciler gerçekten son derece profesyonel. Çok etkilendim. Çok güzel. Bir kere şu özgürlük havası, doğa müthiş. Ortam çok harika. Organizasyon çok iyi. Ardahan ile gurur duyduk bir kez daha." diye konuştu.
Feyzioğlu, daha sonra ATSO Konferans Salonu'na geçerek Ardahan Baro Başkanlığına seçilen Osman Nuri Yıldız'ı tebrik etti.
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