Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi:

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TBB'den yapılan açıklamaya göre salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre olacak. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun internet adresinde yer alıyor.

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıkları şöyle:

Ciro Kefalet Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL) 0-3 milyon TL 80.000 100.000 3-25 milyon TL 800.000 1.000.000 25-50 milyon TL 4.000.000 5.000.000 50-125 milyon TL 8.000.000 10.000.000 125 milyon TL üzeri 16.000.000 20.000.000 Konaklama 32.000.000 40.000.000