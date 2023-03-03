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Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 2 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: 910 şubeden 603’ü hizmet vermektedir.

ATM: 4.267 ATM’nin 3.352’si aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* (2023)

Toplam şube sayısı** Yerinde hizmet veren şube sayısı Uzaktan hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner sayısı Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı 17 Şubat 916 509 177 4.345 3.258 43 6 16 23 Şubat 912 573 146 4.326 3.358 49 34 29 2 Mart 910 603 141 4.267 3.352 69 44 25

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

Mobil ve Konteyner Şubeler: 69 mobil şube ve 44 konteyner şube hizmet vermektedir.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 25 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 23 Şubat - 2 Mart arasında toplam 30 şube, 20 mobil şube, 10 konteyner şube daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Mobil/konteyner şubelerdeki artış nedeniyle, 6 ATM ve 4 geçici hizmet noktası devreden çıkarılmıştır.

Son İki Hafta: 17 Şubat - 2 Mart arasında ise toplam 94 şube, 94 ATM ve 73 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler sunulmaktadır.

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği"

Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 2 Mart 2023)

Toplam şube sayısı Yerinde hizmet veren şube sayısı Uzaktan hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner sayısı Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı Adana 218 179 32 978 891 4 0 2 Hatay 121 38 33 550 264 20 8 5 Osmaniye 35 25 5 175 154 2 2 2 Kahramanmaraş 74 15 16 362 209 14 16 4 Gaziantep 147 118 24 673 568 9 4 4 Kilis 9 9 1 48 38 0 0 0 Malatya 57 25 8 307 223 6 4 2 Adıyaman 39 17 7 164 88 7 5 2 Diyarbakır 91 73 10 399 357 1 3 1 Şanlıurfa 77 68 5 396 359 4 1 3 Elazığ 42 36 0 215 201 2 1 0 Toplam 910 603 141 4.267 3.352 69 44 25

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

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