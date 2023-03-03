Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.
Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 2 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.
Şube: 910 şubeden 603’ü hizmet vermektedir.
ATM: 4.267 ATM’nin 3.352’si aktiftir.
Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* (2023)
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.
Mobil ve Konteyner Şubeler: 69 mobil şube ve 44 konteyner şube hizmet vermektedir.
Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 25 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.
Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 23 Şubat - 2 Mart arasında toplam 30 şube, 20 mobil şube, 10 konteyner şube daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Mobil/konteyner şubelerdeki artış nedeniyle, 6 ATM ve 4 geçici hizmet noktası devreden çıkarılmıştır.
Son İki Hafta: 17 Şubat - 2 Mart arasında ise toplam 94 şube, 94 ATM ve 73 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.
Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler sunulmaktadır.
Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği"
Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 2 Mart 2023)
*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları