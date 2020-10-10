Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki geçici ateşkes sürecini yakından takip ediyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu cephe hattındaki geçici ateşkes kararına ilişkin Rus mevkidaşı Lavrov ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan geçici ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.