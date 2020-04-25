25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletizmde son teknik detayların ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı TAF Teknik Kurulu toplantısı online gerçekleşti.
Toplantıya TAF Başkanı Fatih Çintimar, genel sekreter Fahrettin Yıldız, başkan vekili ve teknik kurul başkanı Yasin Taş ile branş koordinatörleri Orhan Yüzer, Esin Güllü, Halil Akkaş, Ayşegül Baklacı, Aydın Çetin, Ahmet Ali Baş, Mustafa Akyavaş, Işık Bayraktar ve Ahmet Altun katıldı.
Toplantının başında son yönetim kurulu toplantısı ve sağlık kurulu görüşmesi hakkında bilgi veren teknik kurul başkanı Yasin Taş, koordinatörlerden milli atletlerin sürekli takibini ve gelişmelerden haberdar edilmesini istedi.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan çıkan ana başlıklar şöyle:
- Avrupa Şampiyonası'nın iptal edilmesiyle olimpik projeksiyon olarak 2021'e hazırlık yapılmalı.
- Süreç sona erdiğinde bütün branşların ilgili kamp ve yarışma programının alternatif tarihli olarak hazırlanması kararlaştırıldı. Tüm liglerin tek kademe bile olsa yapılması öngörülüyor.
- Kapalı alanlarda toplu faaliyet zor görünüyor ancak açık sahalarda bayram sonrası özellikle antrenmanlar konusunda bir gevşeme bekleniyor. Buna göre hazırlıklar yapılmalı.
- Olimpik kadroda yer alan bazı isimlerin tesislere giriş izni bulunuyor. İlerleyen günlerde duruma göre genişletilmiş bir liste hazırlanması planı var.
- Kamp merkezleri için Erzurum, Antalya ve İzmir planlanıyor. Her branşta öncelikle öngörülen kamp yerlerini ve tarihleri belirlenecek.
- Sporcuların motivasyonlarını yüksek tutarak yüzde 60-70'lik performanslarını koruyup bazı yarışmaları yapıp, eylülden sonra olimpik kadro için planlama yapılması gerekiyor.
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