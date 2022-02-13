Kazılarda 2021

2021'deki kazı ve yüzey araştırmaları, Türkiye'nin bir arkeoloji merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi
Tarihi boyunca birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Anadolu'nun ne ölçüde zengin bir arkeoloji alanı olduğu 2021'de gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. En çok kazı yapılan iller Antalya, İzmir, Muğla, Çanakkale ve Mersin oldu.
CUMHURBAŞKANI / BAKANLAR KURULU KARARLI TÜRK KAZI ÇALIŞMALAR
Kazı Sayısı… 146
En Çok Kazı yapılan 5 İl
Antalya… 13
İzmir… 12
Muğla… 11
Çanakkale… 10
Mersin… 7
CUMHURBAŞKANI / BAKANLAR KURULU KARARLI YABANCI KAZI ÇALIŞMALAR
Kazı Sayısı… 29
Hangi Ülkeler Kaç Kazı Çalışması Yaptı?
ABD… 7
İtalya… 7
Almanya… 5
Japonya… 3
İngiltere… 2
Fransa… 2
İsviçre… 1
Kanada… 1
Belçika… 1
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MÜZE MÜDÜRLÜKLERİNİN KURTARMA KAZILARI
Kazı Sayısı… 186
En Çok Kurtarma Kazısının Yapıldığı 5 İl
İzmir… 19
Muğla… 18
Hatay… 17
Antalya… 10
Gaziantep… 9
YABANCILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Araştırma Sayısı… 9
Hangi Ülkeler Kaç Yüzey Araştırması Yaptı?
ABD… 3
Almanya… 2
Fransa… 1
İtalya… 1
Belçika… 1
İsviçre… 1
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MÜZE MÜDÜRLÜKLERİNİN KAZILARI
Kazı Sayısı… 53
TÜRK YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Araştırma Sayısı.. 120
MÜZE BAŞKANLIĞINDA DEVAM EDEN YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Araştırma Sayısı… 6
GERÇEKLEŞTİRİLEN SUALTI ARAŞTIRMALARI
Araştırma Sayısı… 4
SUALTI KAZILARI
Kazı Sayısı… 6
KAMU YATIRIM ALANI KAZILARI
Kazı Sayısı… 12
JEOFİZİK – JEORADAR ÇALIŞMALARI
Çalışma Sayısı… 11
1’İNCİ VE 2’NCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA SONDAJ KAZILARI
Kazı Sayısı… 68
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