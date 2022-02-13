Kazılarda 2021 0:00 / 0:00

2021'deki kazı ve yüzey araştırmaları, Türkiye'nin bir arkeoloji merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi

Tarihi boyunca birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Anadolu'nun ne ölçüde zengin bir arkeoloji alanı olduğu 2021'de gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. En çok kazı yapılan iller Antalya, İzmir, Muğla, Çanakkale ve Mersin oldu.

CUMHURBAŞKANI / BAKANLAR KURULU KARARLI TÜRK KAZI ÇALIŞMALAR

Kazı Sayısı… 146

En Çok Kazı yapılan 5 İl

Antalya… 13

İzmir… 12

Muğla… 11

Çanakkale… 10

Mersin… 7

CUMHURBAŞKANI / BAKANLAR KURULU KARARLI YABANCI KAZI ÇALIŞMALAR

Kazı Sayısı… 29

Hangi Ülkeler Kaç Kazı Çalışması Yaptı?

ABD… 7

İtalya… 7

Almanya… 5

Japonya… 3

İngiltere… 2

Fransa… 2

İsviçre… 1

Kanada… 1

Belçika… 1

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MÜZE MÜDÜRLÜKLERİNİN KURTARMA KAZILARI

Kazı Sayısı… 186

En Çok Kurtarma Kazısının Yapıldığı 5 İl

İzmir… 19

Muğla… 18

Hatay… 17

Antalya… 10

Gaziantep… 9

YABANCILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Araştırma Sayısı… 9

Hangi Ülkeler Kaç Yüzey Araştırması Yaptı?

ABD… 3

Almanya… 2

Fransa… 1

İtalya… 1

Belçika… 1

İsviçre… 1

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MÜZE MÜDÜRLÜKLERİNİN KAZILARI

Kazı Sayısı… 53

TÜRK YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Araştırma Sayısı.. 120

MÜZE BAŞKANLIĞINDA DEVAM EDEN YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Araştırma Sayısı… 6

GERÇEKLEŞTİRİLEN SUALTI ARAŞTIRMALARI

Araştırma Sayısı… 4

SUALTI KAZILARI

Kazı Sayısı… 6

KAMU YATIRIM ALANI KAZILARI

Kazı Sayısı… 12

JEOFİZİK – JEORADAR ÇALIŞMALARI

Çalışma Sayısı… 11

1’İNCİ VE 2’NCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA SONDAJ KAZILARI

Kazı Sayısı… 68