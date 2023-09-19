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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Arjantin maçı... - Voleybol Haberleri

        Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Arjantin maçı...

        2024 Paris Olimpiyatları B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Arjantin karşısına çıkıyor. Grubunda şimdiye dek karşılaştığı Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu sadece bir set verecek geçen Filenin Sultanları, Arjantin karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Arjantin voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:41
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        • 1

          Filenin Sultanları durdurulamıyor... CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üst üste iki şampiyonuk sevinci yaşayan ve son 20 resmi maçını kazanmayı başararak tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak için bu kez Arjantin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye Arjantin karşılaşması hakkında detaylar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

          Zorlu mücadele 20 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

          20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1- Türkiye / 9 Puan (3 maç)

          2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

          3- Japonya / 6 Puan (2 maç)

          4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

          5- Belçika / 3 Puan (3 maç)

          7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

          6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

          8- Peru / 0 Puan (3 maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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