Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Filenin Sultanları Arjantin karşısında
Türkiye Arjantin maçı için şimdiden geri sayım başlamış durumda. Bu yıl hem CEV Milletler Ligi hem de Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak için bu kez Arjantin ile karşılaşıyor. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı ile ilgili bilgiler...
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2023 yılında fırtına gibi esen ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğu kazanarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için ter döküyor. Grubunda oynadığı ilk üç maç itibariyle zirveye ortak olan Filenin Sultanları, bu kez Arjantin karşısına çıkıyor. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı hakkında bilgiler...
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FİLENİN SULTANLARI ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 20 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
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FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
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2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)
2- Japonya / 8 Puan (2 maç)
3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)
4- Belçika / 3 Puan (2 maç)
5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)
6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)
7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)
8- Peru / 0 Puan (1 maç)