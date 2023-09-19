2023 yılında fırtına gibi esen ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğu kazanarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa nın başkenti Paris te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları na katılmak için ter döküyor. Grubunda oynadığı ilk üç maç itibariyle zirveye ortak olan Filenin Sultanları, bu kez Arjantin karşısına çıkıyor. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı hakkında bilgiler...FİLENİN SULTANLARI ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.Zorlu mücadele 20 Eylül TSİ: 07:00 de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor dan canlı yayınlanacak.FİLENİN SULTANLARI NIN MAÇ SONUÇLARI15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan19 Eylül: Türkiye 3-1 PeruFİLENİN SULTANLARI NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)2- Japonya / 8 Puan (2 maç)3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)4- Belçika / 3 Puan (2 maç)5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)8- Peru / 0 Puan (1 maç)