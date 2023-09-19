2023 yılında fırtına gibi esen ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğu kazanarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için ter döküyor. Grubunda oynadığı ilk üç maç itibariyle zirveye ortak olan Filenin Sultanları, bu kez Arjantin karşısına çıkıyor. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı hakkında bilgiler...