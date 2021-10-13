Ortak yapımlara 53 bin Avro 0:00 / 0:00

Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar işbirliğinde oluşturulan Almanya - Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu tarafından desteklenecek projeler açıklandı

HABERTURK.COM

Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin - Brandenburg ve Hamburg Schleswig - Holstein Film Fonları işbirliği ile iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemeyi amaçlayan Almanya - Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 2011'de başladı. Bu yıl 11'inci kez geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek olan fonun projeleri belirlendi. Bugüne kadar bu fon tarafından Türkiye - Almanya ortak yapımı filmlere 913.500 Avro destek verildi. Kurum temsilcilerinden oluşan seçici kurul, başvuru yapan 15 proje arasından 6 projeyi, toplam 53.000 Avro ile desteklemeye karar verdi.

Burak Çevik - Bir İhtimal Daha Var... 10.000 Avro

Burcu Aykar - Gölgeler Çekildiğinde...10.000 Avro

İlker Çatak - Sarı Zarflar... 10.000 Avro

Zeynep Güzel - Güneş... 10.000 Avro

Emre Yeksan - Mutluluğun Kristali... 8.000 Avro

Doğu Akal - Tussifed... 5.000 Avro