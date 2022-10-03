Türkiye voleybol rakibi kim oldu, maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Almanya voleybol milli maçı ne zaman ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Almanya voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda 2. tura lider olarak yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın grubu belli oldu. F Grubu'nda mücadele edecek olan millilerimiz, ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Almaya voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

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