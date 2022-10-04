A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası ikinci tur (son 16) F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları mücadeleyi 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.

Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp çeyrek final yolunda önemli bir adım attı.

Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki ikinci maçında yarın (5 Ekim Çarşamba) saat 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.