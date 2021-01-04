Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),her üç ayda bir yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nda Türkiye’de marka bazlı olarak ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarını da vermeye başladı.
BTK’nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) kaydedilen cihazların markalarına göre dağılımına yer verilen istatistiklere göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 3.6 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı.
Marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yüzde 65’e yakını Samsung, Apple ve Redmi (Xiaomi) markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu. IMEI kaydı yapılan ithal ve imal edilmiş cihazların akıllı telefon ve diğer cihaz (IoT, modem, tablet) olarak belirtildiği incelemede, IMEI kaydı yapılan cihazların çok büyük bir kısmının akıllı telefonlardan oluştuğu görüldü.
SAMSUNG YÜZDE 25'LİK PAY İLE BİRİNCİ SIRADA
2020 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 3. çeyreğinde IMEI kaydı yapılan cihaz sayısına göre Türkiye pazarında Samsung 903 bin adetlik cihaz ve yüzde 25’lik pazar payıyla ilk sırada yer aldı.
Samsung’un hemen ardından ise 783 bin adetlik cihaz ve yüzde 23’lük pazar payıyla Redmi markasıyla birlikte Xiaomi gelirken, Xiaomi’yi 735 bin adetlik cihaz ve yüzde 20’lik pazar payıyla Apple izledi.
Kaydedilen IMEI’li cihaz sayısına göre Huawei’nin Türkiye pazarında yüzde 9.5 olan payı, Oppo’nun ise yüzde 8.5 olarak kayıtlara geçti. Bu 5 markanın ardından ise Realme yüzde 4.5 ve General Mobile yüzde 3 pay ile 6. ve 7. sırada yer aldı.
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