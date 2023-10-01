Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci karşılaşması olan Slovenya’ya 3-0 yenildi. Üçüncü karşılaşmasını ABD ile gerçekleştirecek olan Filenin Efeleri hakkında araştırılan, “Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Paris Olimpiyatları maçları hangi kanaldan yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.