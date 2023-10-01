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        Haberler Spor Voleybol Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Paris Olimpiyatları maçları hangi kanaldan yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Paris Olimpiyatları maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yoluna devam ediyor. Slovenya ile 2. maçına çıkan takımımız, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri 3. maçlarında ABD ile karşılaşacak. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Paris Olimpiyatları maçları hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:33
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        • 1

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci karşılaşması olan Slovenya’ya 3-0 yenildi. Üçüncü karşılaşmasını ABD ile gerçekleştirecek olan Filenin Efeleri hakkında araştırılan, “Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Paris Olimpiyatları maçları hangi kanaldan yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Filenin Efeleri elemelerdeki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü saat 10.00’da ABD ile karşılaşacak.

        • 3

          TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Türkiye - ABD mücadesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 4

          FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          3 Ekim: ABD - Türkiye (10:00)

          4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)

          6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)

          7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)

          8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)

        • 5

          FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUÇLARI

          30 Eylül: Sırbistan 1-3 Türkiye

          1 Ekim: Slovenya 3-0 Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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