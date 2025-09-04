Habertürk
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle

        Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle! Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Taylan'da düzenlenen 2025 FIVB KAdınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD ile eşleşti. Çeyrek finale kadar set dahi vermeden gelen ay-yıldızlı ekip, ABD'yi de yenmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek. Bu noktada Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle ekranı millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyenler tarafından araştırılnaya başlandı. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:24
        • 1

          Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran milli takım, çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın çeyrek final mücadelesini izlemek isteyenler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati.

        • 2

          TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile mücadele edecek.

          Türkiye-ABD voleybol maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe bugün TSİ 16.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Filenin Sultanları, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

        • 4

          TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ!

          Ay-yıldızlılar, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Hollanda-Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.

        • 6

          EN İYİ DERECE 6.'LIK

          Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

          Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

        • 7

          MAÇ TAKVİMİ

          Yarı finaller ve finaller 7 Eylül’de olacak.

        • 8
