Türkiye-ABD ilişkilerinin bir yılı 2022'de neler yaşandı, 2023'ten neler bekleniyor?

Gerek Türkiye-ABD ilişkilerinde, gerekse küresel konularda hareketli bir yıl geride kalırken, öne çıkan gelişmeleri Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar haberturk.com için değerlendirdi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından, küresel ekonomik krize, F-16 meselesinden bölgesel olaylara 2022 yılının kısa bir özeti ve 2023 öngörüleri...

F-16 KONUSUNDA SAMİMİYET TESTİ

ABD-Türkiye ilişkilerinde F-16, S-400, FETÖ, YPG/PKK ile ilgili gelişmeler uzun süredir gündemini koruyan konular olarak öne çıkıyor. İki ülke ilişkileri özellikle F-16 konusunda inişli çıkışlı bir grafik izlerken Çınar "2023 yılının ilk aylarında teknik müzakerelerin bitmesi bekleniyor. Kongre üyeleri itiraz ederse, ABD başkanının bypass ederek F-16'ları verme hakkı var. 2023'te Biden yönetiminin samimiyetini test edeceğiz" dedi. Yılın son günlerinde Moskova'da Türkiye-Suriye-Rusya'dan yetkililerin üçlü toplantısına da değinen Ali Çınar "Biden yönetimi Habertürk'e özel açıklamasında 'Bölge ülkelerinin Esad rejimiyle yakın ilişkide olmasını istemiyoruz' demişti. O nedenle üçlü görüşme Biden yönetimini ilgilendiriyor. Burada bir ortaklık ABD'nin de Suriye'deki politikasını etkileyebilir. Ortağı YPG/PKK'nın durumu ne olacak? Bu da 2023'te konuşulacak konulardan biri olacak" şeklinde konuştu.

"2023 SEÇİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEK"

2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın iki kez telefonda iki kez de yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Çınar "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler daha etkin ve verimli olabilirdi. 2023'te görüşme trafiğinin yüz yüze, daha aktif ve sonuç odaklı olup olmayacağı önemli olacak" dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Ama tabii 2023 yılında Türkiye'nin gündemi seçim olacak. Biden yönetimi de süreci yakından takip edecektir. Çünkü seçim sonrası iktidar kim olacak, şu andaki iktidar devam edecek mi, yeni bir iktidar mı olacak, dış politika nasıl olacak, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenecek? Tabii bunlar da Washington D.C.'de konuşuluyor" şeklinde konuştu.

"SAVAŞ KISA VE ORTA VADEDE BİTECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

2022 yılının hem bölgesel hem de küresel etkileri nedeniyle belki de en önemli olayı 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıydı. "Savaş kısa ve orta vadede bitmeyecek gibi görünüyor" diyen Ali Çınar "ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ağırladığında, ne pahasına olursa olsun, savaş ne kadar sürerse sürsün ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin süreceğini söyledi. Kongreden onaylanan 45 milyar dolarlık yeni destekle ABD'nin desteği 100 milyar doları geçmiş durumda" dedi. Çınar "Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkarılması için ciddi bir kulis ve kampanya var. Bu 2023'te daha çok tartışılacak" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BİR TAYVAN KRİZİ YAŞANABİLİR"

2022 yılında ABD dış politikasında diğer önemli gündem başlıkları Çin ve İran ile ilgili yaşanan gelişmelerdi. ABD-Çin ilişkilerinin özellikle pandemiden itibaren gerilimli devam ettiğini belirten Ali Çınar "Çin'deki tedbirlerin çok sert olmasından dolayı tedarik zincirindeki sıkıntılar Amerikan ekonomisine de yansıdı. Ardından da Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti ciddi bir krize neden oldu" dedi. Çınar "İki ülke arasında askeri, siyasi, ekonomik ve teknolojik alanlarda rekabet devam edecek. 2023 yılında da yeni bir Tayvan krizi yaşanabilir" ifadelerini kullandı. ABD-İran ilişkilerinde de gerginlik ve mesafenin süreceğini söyleyen Ali Çınar "İran'da yaşanan olayların, nükleer müzakerelerin, İran'ın Rusya ile olan ilişkisinin önümüzdeki yıl da önemli olacağını söyleyebiliriz" dedi.