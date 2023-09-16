Türkiye, ABD'den daha fazla yatırımcıyı ülkeye çekmeyi hedefliyor

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, ABD'li yatırımcılarla görüşmek üzere bulunduğu Washington'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin faaliyetlerine ve Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle dünyanın bir çok başkentinde yatırım resepsiyonları düzenlediğini anlatan Polat, bu resepsiyonları Avrupa'nın birçok başkentinde gerçekleştirdiklerini, yakın zamanda da Tokyo ve Seul gibi uzak doğu başkentlerinde yaptıklarını söyledi.

Polat, söz konusu resepsiyonlarla yatırımcılarda Türkiye ile ilgili farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son dönemde kaydettiği başarıları aktarmak için bir vesile olduğunu ifade etti.

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ABD'Lİ FİRMALAR TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL ÜS OLARAK GÖRÜYOR

Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden birinin Avrupa olmasının yanı sıra Kuzey Amerika'nın da payının ciddi oranda arttığına işaret eden Polat, "Hem ABD’den daha fazla yatırım çekmek hem de bu yatırımın kalitesini artırmak istiyoruz." dedi.

Polat, ABD'li firmaların özellikle pandemi sonrasında tedarik zincirinin bozulmasıyla beraber Türkiye'yi bir bölgesel üs olarak kullandıklarına dikkati çekerek, "Birçok Amerikalı firmaya baktığımızda Türkiye'yi hem ihracatları hem üretimleri hem de diğer ülkeleri yönetmek için yönetim üssü olarak kullandıklarını görüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu şirketlerin özellikle son dönemde AR-GE alanındaki faaliyetlerinin de fazla olduğunu belirten Polat, Türkiye ekonomisini gelişmiş ekonomiler seviyesine çıkaracak katma değeri yüksek ve know-how içeren yatırımları Türkiye'ye çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE'YE SON DÖNEMDE İLGİ ARTIYOR

Polat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ABD'de Washington'da, New York'ta ve San Fransico'da olmak üzere 3 temsilcileri bulunduğunu, bu temsilcilerin Türkiye'nin ekonomi politikalarını, sunduğu fırsatları ve son dönemde kaydettiği gelişmeleri yatırımcılara anlattığını aktardı.

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ABD'li şirketlerin önem verdiği sektörlere de değinen Polat, "Türkiye'de özellikle son dönemde enerji, otomotiv, e-mobilite, kimya, yaşam teknolojileri, tarım ve gıda işleme gibi sektörler şu an ciddi anlamda Amerikalı şirketlerin radarında." dedi.

Polat, son dönemde görüştükleri yatırımcıların oldukça pozitif olduğunu belirterek, ülkenin geleceğine yatırım yapmak isteyen firmaların Türkiye'nin coğrafyasının sunduğu jeostratejik avantajı, genç, dinamik ve yetenekli insan kaynağını gördüğünü ve bu çerçevede Türkiye'ye son dönemde ilginin arttığını ve artmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELEN DOĞRUDAN YATIRIM TUTARI 14 MİLYAR DOLARI AŞTI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre, Türkiye'de 2 binden fazla ABD sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmaların, otomotiv, kimya, ilaç, enerji, teknoloji ve finans başta olmak üzere birçok sektörde yatırımları bulunuyor.

Son 20 yılda, ABD'den Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 14 milyar doları aşmış bulunuyor.