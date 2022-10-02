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Türkiye A Milli Takımı kaptanı Eda Erdem kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Filenin Sultanı ve Türkiye A Milli Takımı kaptanı Eda Erdem, 22 senelik spor hayatı boyunca birçok başarı elde etti. Peki, Eda Erdem kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

02.10.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor hayatı boyunca birçok şampiyonluk kazanan Eda Erdem aynı zamanda Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaptanı. Peki, Eda Erdem kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

  • EDA ERDEM KİMDİR?

    Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. 

  • Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 

  • Eda Erdem Dündar 2005 yılından bu yana Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın formasını giyiyor. Erdem, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı forması ile 300'den fazla maçta görev aldı.

  • 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 14. sezonunda mücadele eden Eda Erdem Dündar, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaptanlığını yürütüyor.  

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