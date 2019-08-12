12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dengeli başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası 4-4'lük eşitlikle geçildi. Hızlı hücumlarla temposunu artıran Türkiye, yakaladığı 12-0'lık seriyle 9. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 16-4. Hücumda etkisiz kalan Senegal'e kolay sayı şansı vermeyen ay-yıldızlılar, birinci çeyreği 21-6 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte özellikle Berk Uğurlu ve Wilbekin'ın oyunuyla farkı iyice açan Türkiye, 17. dakikayı 24 sayı (37-13) farkla önde geçti. Senegal, Youssoupha Ndoye ve Ndour'la üst üste basketler bulsa da milliler, soyunma odasına 38-27 üstün gitti.
İkinci yarıda Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova'yla yeniden oyunun kontrolünü ele geçiren A Milli Takım, 25. dakikayı 56-33 üstün geçti. Boyalı alandan sayılar bulmaya devam eden Türkiye, son periyoda 70-44 önde girdi.
Son çeyreğe Metecan Birsen, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla giren ay-yıldızlı takım, 33. dakikada farkı 39 sayıya yükseltti: 84-45. Kalan sürede rahat bir oyun sergileyen Türkiye, Senegal'i 94-59 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takımda tüm oyuncular süre alırken, Ersan İlyasova 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Senegal'de ise Ndour 14 sayı kaydetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, üst yönetici (CEO) Ömer Onan ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok, karşılaşmayı saha kenarından izledi.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklar kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da Ürdün ile karşı karşıya gelecek.
SİNAN GÜLER'DEN MİLLİ TAKIMA VEDA
A Milli Takım'dan emeklilik kararı alan Sinan Güler, maç öncesinde ay-yıldızlı formaya veda etti.
Türkiye ile Senegal arasında oynanan hazırlık karşılaşmasından önce 35 yaşındaki basketbolcuya TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok tarafından '5 numaralı' ay-yıldızlı forma takdim edildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder
Türkiye: Doğuş Balbay 2, Melih Mahmutoğlu 8, Cedi Osman 11, Ersan İlyasova 16, Ege Arar 4, Berk Uğurlu 7, Wilbekin 5, Sertaç Şanlı 6, Furkan Korkmaz 13, Berkan Durmaz 6, Metecan Birsen 6, Yiğit Arslan 10, Metin Türen
Senegal: Adams 2, Sambe 6, Mendy, Ndour 14, Youssoupha Ndoye 11, Mbodj 4, Toure 11, Momar Ndoye 1, Thiam, Niang, Gueye 8, Faye 2
1. Periyot: 21-6
Devre: 38-27
3. Periyot: 70-44
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