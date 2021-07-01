Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Milli takım, 3 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde A Grubu'nu ikinci bitiren ekiple mücadele edecek.
Tempolu başlayan maçta Auda ve Balvin ile boyalı alandan sayılar bulan Çekya'ya Furkan Korkmaz'ın skorer oyunuyla karşılık veren Türkiye, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. A Milli Basketbol Takımı, Buğrahan Tuncer'in basketiyle 13. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 26-20. Aldıkları molanın ardından toparlanan ve 8-0'lık seri yakalayan Çekya, 15. dakika skor üstünlüğünü eline geçirdi: 26-28. İsabetsiz atışlar ile top kayıpları yapan Çekya karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden, pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan milliler, çeyreğin bitimine 43 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 43-33. Türkiye, soyunma odasına 45-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasında takımlar 4'er sayı üretebildi. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı 14 sayıya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 63-54 önde girdi.
Dördüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova ile dış atışlardan kritik 4 isabet bularak farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 87-70 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Öte yandan milli basketbolcu Berk Uğurlu, sol ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Salon: Victoria Memorial Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Steven Anderson (ABD), Boris Krejic (Slovenya)
Türkiye: Doğuş Özdemiroğlu 2, Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 11, Ersan İlyasova 12, Ömer Faruk Yurtseven 5, Buğrahan Tuncer 8, Sertaç Şanlı 8, Melih Mahmutoğlu 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 1, Alperen Şengün 7
Çekya: Satoransky 15, Samoura, Bohacik 5, Auda 10, Vesely 13, Peterka 5, Sehnal 3, Vyoral, Balvin 9, Palyza 6, Schilb 4
1. Periyot: 17-14
Devre: 45-38
3. Periyot: 63-54
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