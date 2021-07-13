Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki ilk müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Maçı baştan sona üstün götüren Rusya, ilk çeyreği 22-10, devreyi 39-29, üçüncü çeyreği de 53-47 önde geçip, maçı 76-62 kazandı.

Rusya'da Veronika Pavliuchenko, müsabakayı 24 sayı, 10 ribaundla "double-double" yaparak tamamlarken, millilerde Sude Yılmaz ve Zeynep Şevval Gül 14'er sayıyla mücadele etti.

Milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Fransa ile oynayacak.