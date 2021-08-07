Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerindeki dördüncü müsabakasında ay-yıldızlı ekip, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Letonya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-12 önde tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skor üstünlüğünü kaybederek soyunma odasına 30-29 geride gitti.

Letonya, üçüncü periyodunu 49-47 önde bitirdiği maçtan 66-59 galip ayrıldı.

Milli takımda Karahan Tuan Efeoğlu, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Letonya'da Rihards Teirumnieks 11 sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki son maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.