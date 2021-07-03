Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki ilk müsabakasında ABD ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ABD, birinci çeyreği 29-9 önde tamamladı. ABD, soyunma odasına da 46-20 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran ABD, üçüncü periyodunu 63-38 önde tamamladığı karşılaşmadan 83-54 galip ayrıldı.

Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Avustralya ile mücadele edecek.