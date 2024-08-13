Türkiye: 5 - İrlanda: 0 | MAÇ SONUCU
Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 5-0 mağlup etti.
Kuzey İrlanda'yla hazırlık maçı yapan Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Blanchflower Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 11. dakikada Oğuzhan Ertem ve 38. dakikada Furkan Koçak'ın attığı golle 2-0 üstün tamamladı.
Ay-yıldızlılar, 69. dakikada Furkan Koçak, 79. dakikada Efe Yılmaz ve 84. dakikada Mümin Barış Nazlı'nın attığı gollerle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.