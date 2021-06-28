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Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ocak-mayıs döneminde 380,6 milyon dolarlık bitkisel yağ ihraç eden Türkiye, bu yıl aynı dönemde gelirini yüzde 32 artırarak bu rakamı 503,8 milyon dolara çıkarmayı başardı.

Miktar bazında ise geçen yıl ocak-mayıs döneminde 406 bin 475 ton olan bitkisel yağ ihracatı, bu yılın aynı döneminde 368 bin 124 ton olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, miktar bazındaki düşüşe rağmen gelirde artış kaydedildiğini belirtti.

Birlik olarak Türkiye'nin bitkisel yağ ihracatına 120 milyon dolarlık katkı sağladıklarını aktaran Terci, "Türkiye’nin ihracatında öne çıkan ülkeler 84 milyon dolarlık tutarla Irak, 51 milyon dolarlık bitkisel yağ talebiyle Suriye ve 50 milyon dolarla Libya oldu. Ege Bölgesi'nden en çok ihracat yaptığımız pazarlar ise; 38 milyon dolarla Libya, 34,7 milyon dolarla Yemen ve 13,7 milyon dolarla Tunus sıralandı. 2020 yılında 981 milyon dolar olan bitkisel yağ ihracatımızın 2021 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.