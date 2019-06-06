Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada ev sahibi ekip karşısında setleri 25-16, 25-18 ve 25-13 kazandı.

Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 9'uncu maçında, 8'nci galibiyetine ulaşan milliler 24 puana yükseldi.

Türkiye, 11-13 Haziran tarihlerinde Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslar Ligi’nin 4. haftasında, ev sahibi Çin, ABD ve Polonya ile mücadele edecek.