Türkiye: 3 - Sırbistan: 2 | MAÇ SONUCU
Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdürüyor.
Filenin Sultanları, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampını 6 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık maçıyla tamamlayacak.
SALON: Gloria Sports Arena
TÜRKİYE: Elif 2, Hande 18, Aslı 9, Derya 19, İlkin 14, Eda 15, Eylül (L) (Dilay 1)
SIRBİSTAN: Dangubic 15, Popovic 5, Bukilic 18, Milenkovic 10, Kurtagic, Mirkovic 1, Pusic (L) (Osmajic 8, Kirov 7, Miljevic 6)
SETLER: 22-25, 18-25, 25-22, 25-18, 18-16
SÜRE: 1 saat 53 dakika