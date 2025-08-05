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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Sırbistan: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Sırbistan: 2 | MAÇ SONUCU

        Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 22:46 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:46
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdürüyor.

        Filenin Sultanları, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampını 6 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık maçıyla tamamlayacak.

        SALON: Gloria Sports Arena

        TÜRKİYE: Elif 2, Hande 18, Aslı 9, Derya 19, İlkin 14, Eda 15, Eylül (L) (Dilay 1)

        SIRBİSTAN: Dangubic 15, Popovic 5, Bukilic 18, Milenkovic 10, Kurtagic, Mirkovic 1, Pusic (L) (Osmajic 8, Kirov 7, Miljevic 6)

        SETLER: 22-25, 18-25, 25-22, 25-18, 18-16

        SÜRE: 1 saat 53 dakika

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