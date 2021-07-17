Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada mili takım, 9-12'ncilik klasman müsabakasında Mısır ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Rotterdam kentinde oynanan maçta rakibini 24-26, 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler, Belarus-Arjantin karşılaşmasının galibiyle yarın 9-10'unculuk karşılaşmasına çıkacak.