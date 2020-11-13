34. dakikada Güven Yalçın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikadaAvusturya öne geçti. Ravil Tagir'in ceza sahasında kaybettiği topu kontrol eden Arase, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
44. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Avusturya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
60. dakikada Grüll'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Wolf'un yerden sert vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu çizgi üzerinde meşin yuvarlağı bloke etti.
64. dakikada Ümit Milli Takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın sert vuruşunda kaleci Ehmann'dan dönen topu Halil Dervişoğlu filelere gönderdi: 1-1
70. dakikada Berkan Kutlu'nun defansın arkasına uzun pasında Halil Dervişoğlu, ceza sahasında kaleci Ehmann ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Ehmann ayaklarıyla müdahale ettiği topu kornere attı.
81. dakikadaTürkiye öne geçti. Ay-yıldızlı ekibin ani gelişen atağında, Erkan Eyibil'in ara pasında sol çaprazdan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-1
89. dakikada Avusturya skora denge getirdi. Konuk ekibin kazandığı serbest atışı Wolf kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin içine çarparak filelere gitti: 2-2
90+2. dakikada Ümit Milli Takım bir kez daha öne geçti. İlker Karakaş'ın pasında çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-2
Ay-yıldızlı ekip, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Ümit Milli Takım, bu sonuçla grupta puanını 10'a yükseltirken, Avusturya 15 puanda kaldı.
Ümit milliler, gruptaki son maçında 17 Kasım'da Samsun'da Kosova'yı konuk edecek.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Novak Simovic (Sırbistan),Theodoros Georgiou (Macaristan),Gergo Vigh-Tarsonyi (Macaristan)
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Serkan Asan),Hüseyin Türkmen (Dk. 25 Atakan Çankaya),Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz (Dk. 89 Cemali Sertel),Berat Özdemir, Erkan Eyibil (Dk. 89 İlker Karakaş),Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Berkan Kutlu),Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman
Avusturya: Ehmann, Thurnwald, Klarer, Maresic, Schnegg, Danso, Wöber, Arase, Grüll (Dk. 70 Adamu),Wolf, Nussbaumer (Dk. 58 Schmidt)
Goller: Dk. 36 Arase, Dk. 89 Wolf (Avusturya),Dk. 64, 81 ve 90+2 Halil Dervişoğlu (Türkiye)
Sarıkartlar: Dk. 71 Schnegg, Dk. 75 Danso (Avusturya),Dk. 77 Berkan Kutlu, Dk. 88 Atakan Çankaya, Dk. 90+3 Berat Özdemir (Türkiye)
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