Caferağa Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 24. Turgut Atakol Turnuvası'nın beşinci ve son gününde 2 maç oynandı.

Günün ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 70-65 yenerken, ikinci müsabakada ise Türkiye, Fransa'yı 88-64 mağlup etti.

Tek devreli lig usulüne göre yapılan ve 5 takımın mücadele ettiği turnuvada 4'te 4 yapan Türkiye, namağlup şampiyon oldu.

Organizasyonda Sırbistan ikinci, Yunanistan ise üçüncü sırada yer aldı. Fransa dördüncü ve Ukrayna ise beşinci sırada kaldı.

Maçların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Turnuvayı ilk 3 sırada bitiren takımlara ödülleri takdim edildi.

Turnuvada, En Değerli Oyuncu Ödülü'nü (MVP) Yiğitcan Saybir aldı.