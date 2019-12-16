16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre 9-22 Ocak tarihlerinde İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenecek organizasyona, 70’i aşkın ülkeden 15-18 yaş aralığında 1880 sporcu katılacak.
8 branş, 16 disiplindeki (alp disiplini kayak, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, kayakla atlama, kayak dağcılık, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, sürat pateni, bobsled, luge, skeleton, kuzey kombine, serbest stil kayak, snowboard) yarışmalara sahne olacak 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye adına 14 sporcu yarışacak.
Türkiye, Innsburg 2012'de 4, Lillehammer 2016'da ise 13 kişilik kadroyla mücadele etmişti.
Lozan 2020'de ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular şunlar:
Alp disiplini kayak: Mina Baştan, Derin Berkin
Biatlon: Mine Kılıç, Barış Oduncu
Buz hokeyi: Sidre Özer, Kerem Alsan, Ziya Efe Güçlü
Curling: Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser
Kayaklı koşu: Fatma Yavuz, Özlem Ceren Dursun, Mehmet Türün
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!