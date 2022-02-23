Karşılaşmanın 8. dakikasında sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Damnjanovic'in yaptığı ortada Filipovic'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
12. dakika hızlı gelişen Sırbistan atağında Frajtovic'in attığı pasa hareketlenen Damnjanovic, topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
37. dakikada sağ kanattan Cankovic'in kullandığı köşe atışında ön taraftaki Damjanovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.
41. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Birgül Sadıkoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Yağmur Uraz'ın ceza sahasına girdikten sonra Damjanovic'e rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
56. dakikada Ilic'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesinin ardından hakem Deborah Anex penaltı noktasını gösterdi. Atışı 57. dakikada kullanan Ebru Topçu aradaki farkı 2'ye indirdi: 2-3.
65. dakikada Filipovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cankovic'in şutunda top filelerle buluştu: 2-4.
72. dakikada Sırbistan farkı tekrar 3'e çıkardı. Damnjanovic'in pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlak buluşan Filipovic, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-5.
Müsabakayı Sırbistan 5-2 galip tamamladı.
Türkiye gruptaki 6. maçında 3 yenilgisini alırken, 7 puanda kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Deborah Anex, Emilie Aubry, Laetitia Nuara (İsviçre)
Türkiye: Selda Akgöz, Elif Keskin, Kezban Tağ, İpek Kaya, Didem Karagenç, Miray Cin (Dk. 46 Ece Tekmen), Ebru Topçu (Dk. 87 Gülbin Hız), Emine Ecem Esen (Dk. 57 Derya Arhan), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 87 İlayda Civelek), Ece Türkoğlu (Dk. 81 Büşra Kuru), Yağmur Uraz
Sırbistan: Kostic, Ilic (Dk. 90+1 Djordjevic), Skovic, Damjanovic (Dk. 87 Krstic), Frajtovic (Dk. 87 Denda), Cankovic, Milivojevic (Dk. 58 Petrovic), Stefanovic, Mijatovic, Filipovic (Dk. 90+1 Pantelic), Damnjanovic
Goller: Dk. 8 ve 72 Filipovic, Dk. 12 Damnjanovic, Dk. 37 Damjanovic, Dk. 65 Cankovic (Sırbistan), Dk. 41 Yağmur Uraz, Dk. 57 Ebru Topçu (Penaltıdan) (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 22 Cankovic, Dk. 56 Ilic, Dk. 68 Mijatovic (Sırbistan), Dk. 54 İpek Kaya, Dk. 60 Ece Türkoğlu (Türkiye)
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