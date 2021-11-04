Türkiye, 197 ülkeye 5 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti

AA

Türkiye iklimlendirme sanayisi, bu yılın ocak-ekim döneminde 197 ülkeye toplamda 5 milyar 65 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı geçen ay 19 milyar 76 milyon dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoru tazelenmiş oldu. Ocak-Ekim dönemi ihracatında da yüzde 33,1 artışla 166 milyar 219 milyon dolara ulaşıldı.

İklimlendirme sanayisi de ısıtma, soğutma, nemlendirme ve hava temizleme gibi birçok talebi karşılayabilen üretim ağıyla, bu toplam ihracatta önemli bir paya sahip.

Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu sektör, bu dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 197 ülkeye yaptığı ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artırarak 5 milyar 65 milyon dolara yükseltti.

- Avrupa, "iklimlendirme ürünlerini" Türkiye'den alıyor

Türkiye'nin dış ticaretteki bir numaralı partneri Avrupa Birliği ülkeleri, iklimlendirme sektörünün 10 aylık ihracatında da başı çekti.

Sektör, Avrupa Birliği ülkelerine bu yılın ilk 10 ayında, 2 milyar 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu oran, toplam ihracatın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Bu dönemde en çok ihracat yapılan diğer ülke grupları ise sırasıyla; 731 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 558 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 486 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 368 milyon dolarla Afrika ülkeleri oldu.

- En çok ihracat Almanya'ya

İklimlendirme sanayisinin 10 aylık dönemde en çok ihracat yaptığı ülke ise 569 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 381 milyon dolarla Birleşik Krallık, 266 milyon dolarla İtalya, 211 milyon dolarla Fransa ve 201 milyon dolarla Romanya takip etti.

Sektörün en çok ihracat yaptığı diğer ülkeler ise Rusya, Irak, İspanya, Özbekistan ve Hollanda şeklinde sıralandı.

Türkiye iklimlendirme sanayisinin kasasına ekim ayı ihracatından 513 milyon dolar girerken, bu rakam geçen sene aynı dönemde 459 milyon dolar seviyesindeydi. 2021 Ocak-Ekim döneminde iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan gerçekleştirildi.

Salgında kapalı alanlarda kalınan vaktin artmasıyla hem iş merkezleri, hem sosyal alanlar, hem de evlerde iklimlendirme ürünlerine olan talep yüksek bir seyir izledi.