Bu firmaların başarı öyküleri genç girişimciler için örnek oluştururken, TOBB’un desteği ile bu firmalara uluslararası düzeyde görünürlük kazandırılıp, söz konusu firmaların küresel bağlantıları kuvvetlendirilecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu yarışma hızla büyüyen şirketlerimiz için çok önemli bir fırsat” dedi. Yarışmaya 31 Ocak 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) destekleriyle gerçekleştirilen “Türkiye 100” yarışmasının beşincisi başladı.

Yarışmada ilk 100’e giren firmalara küresel ortaklıkların kapısı açılırken, uluslararası platformda tanıtım imkânı sağlanacak. Yarışmaya başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek. Şirketleri, bu yarışmaya başvuruya çağıran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getiriyoruz. Başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, küresel piyasada görünürlüklerini artırma ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkânı bulacaklar” dedi.



Türkiye’nin zenginleşmesinin yolunun, daha fazla girişimci çıkartmasından geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu yarışmanın da bu amaç doğrultusunda teşvik edici olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Başarılı insanların vitrine çıkmasına ve gençlerimize rol model olmasına ihtiyacımız var. Yeni neslin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesini istiyoruz. Bunun için de gençlere doğru rol modelleri göstermeliyiz. Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimciler gençlerimize rol model olacaklar.” dedi.



2007 yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu, 2009 yılında da TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nu kurduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kurulların kısa zamanda 81 ilde Türkiye’nin en büyük girişimcilik ağını oluşturduğunu anlattı. Girişimciliği Türkiye’nin gündeminde tutmaya devam ettiklerini belirten TOBB Başkanı, 2019 yılında Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde girişimcilik faaliyetlerini artıracaklarını ifade etti.



HİSARCIKLIOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Tüm girişimcilere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Şirketiniz 2015-2017 döneminde hızlı büyüdüyse, yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız; gelin Türkiye 100’e başvurun. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz ve şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızını dikkate alacağımız Türkiye 100 yarışması ile başarılı şirketlere ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırmayı ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Yarışma ile ayrıca Türkiye 100 şirketlerinin başarı öykülerinin genç nesillere ilham kaynağı olmasını ve onları girişimci olmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”

TÜRKİYE 100'E BAŞVURU KOŞULLARI:

- 31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,

- 2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,

- 2017 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,

- 2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler başvurabilir.

- Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

- Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.

- Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gerekli.

- Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.

- Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

- Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

- Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.

- Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

- Otomobil galerileri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.

Başvurular http://turkiye100.tobb.org.tr sitesinden ücretsiz olarak yapılabilir. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019.