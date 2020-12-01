Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.