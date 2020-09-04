29. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Doğukan Sinik'ik kafayla vurduğu topu kaleci Pires güçlükle kontrol etti.
33. dakikada Andorra'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ubach'ın sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
41. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Gomes dar açıya rağmen kaleye vurdu. Meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü.
48. dakikada Türkiye mücadelede öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hareketlenen Doğukan Sinik'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Güven Yalçın yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Mücadele ay-yıldızlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye, bu skorla gruptaki 7. maçında 2. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki bir sonraki müsabakada 13 Ekim'de deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Matthew De Gabriele, Edward Spiteri, Mitchell Scerri (Malta)
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Erkan Süer),Doğukan Sinik (Dk. 76 Oğulcan Ülgün),Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+2 Berkan Kutlu),Halil Dervişoğlu (Dk. 65 İlker Karakaş),Güven Yalçın (Dk. 90+2 Metehan Güçlü)
Andorra: Pires, Joan Torres, Alavedra, Vales, Gomes, Guillen, Rebelo (Dk. 69 Pubill),Izquierdo (Dk. 79 Bonell),Izan Fernandez (Dk. 85 Miquel Torres),Ubach, Richard Fernandez
Gol: Dk. 48 Güven Yalçın (Türkiye)
Sarıkartlar: Dk. 12 Izquierdo, Dk. 85 Vales (Andorra),Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 45+1 Bünyamin Balcı, Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)
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