Ümit Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

31. dakikada Lois Openda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan milliler 81'de yine Openda'nın golüne engel olamadı. 85. dakikada sarı kart gören Furkan Bayır, uzatmalarda bir kart daha gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 90+2'de Yorbe Vertessen farkı 3'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada defansın arkasına sarkan Openda’nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ali Akman’ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada defansın arkasına sarkan Openda’nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+1. dakikada Furkan Bayır orta sahanın sol tarafında Vertessen’e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Furkan ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Brempt’in pasında Vertessen’in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3