Turkish Cargo pandemi döneminde rekor seviyede büyüdü

THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo'nun küresel havacılık sektörü için zorlu geçen pandemi döneminde güçlü bir yükseliş kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, bayrak taşıyıcı markanın, 2020 yılının ilk yarısında sergilediği performans ile özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken, küresel pazar payını da yüzde 3,9’dan yüzde 5,4’e çıkardığı vurgulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 oranında azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarı da yüzde 28 oranında daraldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aynı dönemde Turkish Cargo gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarını güçlü bir şekilde sürdürdü ve rekor seviyede büyüme sağladı. Filosunda bulunan kargo uçaklarına ek olarak, Türk Hava Yolları’nın geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren başarılı marka, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına küresel bir köprü vazifesi gördü."
Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan; eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda; ‘’CEIV Pharma’’ sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat – 31 Ağustos arasında, 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100’den fazla sefer düzenledi.
- Turkish Cargo, koronavirüs aşısını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için hazır
Koronavirüs pandemisine karşı geliştirilecek olan aşının tüm dünyaya ulaştırılabilmesi kapsamında hem geniş uçuş ağı hem de aşı taşıma yeterlilik sertifikalarıyla Turkish Cargo ön plana çıkıyor. Marka, aktif ısı kontrollü olan Envirotainer ve CSafe konteynerleri, elektrikli klima kabı olan Opticooler, Termal Dolly ve termal izolasyonlu tek kullanımlık örtüler kullanarak yüksek hassasiyete sahip olan sağlık ürünlerini taşıma konusunda önemli bir güce sahip. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) ‘’CEIV Pharma, CEIV Fresh, CEIV Live Animal’’ sertifikalarının üçüne birden sahip ilk hava kargo markası Turkish Cargo, İstanbul ve Atatürk havalimanlarındaki tesislerinde, toplam 3.500 m² alanı bulunan farklı ısı aralıklarına sahip özel kargo depolama odalarında yüksek standartlarda koruma sağlıyor.
‘’Raise the Bar’’ misyonuyla; saygı çerçevesinde diyaloğa dayalı çalışma yöntemi, karşılıklı güven ve açık iletişim sağlayarak değer üreten Turkish Cargo, takım ruhuyla hareket ederek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak hareket eden başarılı marka, ekosistemi bozmadan doğaya saygılı şekilde yürüttüğü iş süreçleriyle değer üretiyor ve gelişim odaklı iyi bir iş ortağı olmayı sürdürüyor.
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