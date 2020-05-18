Turkish Cargo, İzmir'den İstanbul'a uçuşa başlıyor

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Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin düzenlediği video konferansa katılan Turkish Cargo yöneticileri, katılımcıların sorularını cevapladı ve salgın süreci için değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkish Cargo İzmir Bölge Müdürü Faik Deniz, yaş meyve sebze ihracatı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 731 metrekare alana sahip soğuk hava deposu yaptıklarını belirtti.

Hassas ürünler olduğundan kapasite için önceliği yaş meyve ve sebzeye verdiklerini bildiren Deniz, "Turkish Cargo olarak 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'den İstanbula'a sefer planlandı. Geniş gövde olursa buradan İstanbul'a 30 tona yakın gönderi yapabileceğiz. Böylece kapasite ihtiyacını bir nebze rahatlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise Güney Kore'ye seferlerin artırılması konusunda talep gelirse bunu destekleyeceklerini kaydetti.

Hava kargo ücretlerinde düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Özen, özel kampanya fiyatlarının acentelerin bilgisine sunulduğunu bildirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Turkish Cargo'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sefer sayısını artırarak çözüm ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Geçen yıl 6 bin 213 ton ürün karşılığında 19 milyon 761 bin dolarlık yaş meyve sebzenin hava yoluyla taşındığını belirten Uçak, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da hava yoluyla yapılan yaş meyve sebze ihracatı önceki yıla göre değer bazında yüzde 9 artış gösterdi. Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatı 4 milyon 309 bin dolarla Hong Kong'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 525 bin dolarla Norveç ve 1 milyon 656 bin dolarla Singapur izledi."