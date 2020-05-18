Turkish Cargo, İzmir'den İstanbul'a uçuşa başlıyor

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin düzenlediği video konferansa katılan Turkish Cargo yöneticileri, katılımcıların sorularını cevapladı ve salgın süreci için değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkish Cargo İzmir Bölge Müdürü Faik Deniz, yaş meyve sebze ihracatı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 731 metrekare alana sahip soğuk hava deposu yaptıklarını belirtti.
Hassas ürünler olduğundan kapasite için önceliği yaş meyve ve sebzeye verdiklerini bildiren Deniz, "Turkish Cargo olarak 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'den İstanbula'a sefer planlandı. Geniş gövde olursa buradan İstanbul'a 30 tona yakın gönderi yapabileceğiz. Böylece kapasite ihtiyacını bir nebze rahatlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise Güney Kore'ye seferlerin artırılması konusunda talep gelirse bunu destekleyeceklerini kaydetti.
Hava kargo ücretlerinde düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Özen, özel kampanya fiyatlarının acentelerin bilgisine sunulduğunu bildirdi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Turkish Cargo'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sefer sayısını artırarak çözüm ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı.
Geçen yıl 6 bin 213 ton ürün karşılığında 19 milyon 761 bin dolarlık yaş meyve sebzenin hava yoluyla taşındığını belirten Uçak, şu ifadeleri kullandı:
"2019'da hava yoluyla yapılan yaş meyve sebze ihracatı önceki yıla göre değer bazında yüzde 9 artış gösterdi. Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatı 4 milyon 309 bin dolarla Hong Kong'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 525 bin dolarla Norveç ve 1 milyon 656 bin dolarla Singapur izledi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!