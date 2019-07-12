12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TurkishBank Grubu, Türkiye’deki faaliyetlerine 1982 yılında Kıbrıs’ta kurulu olan Türk Bankası Limited’in İstanbul Şubesi’ni açarak başlamıştır. 1988 yılında ikinci şubesini İzmir’de açan Türk Bankası Ltd. bir sonraki yıl Mersin ve sonrasında Ankara Şubeleri ile Türkiye’deki hizmet ağını genişletmiştir. TurkishBank Grubu’nun Türkiye operasyonları, 27 Aralık 1991’de yabancı banka statüsünden çıkarak TurkishBank A.Ş. olarak ayrı bir tüzel kişilik kazanmıştır.
Turkish Bank, Türkiye, KKTC ve İngiltere olmak üzere 3 ülkede toplam 35 Şubesi, 1 Milyar 56 Milyon USD aktif büyüklüğü ve 162 Milyon USD özkaynağı bulunan TurkishBank Grubu bünyesinde yeralmaktadır.
TURKISH BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Turkish Bank şubeleri sabah saat 09.00’da açılır. Öğle tatiline 12.30’da girer ve 13.30’da tekrar mesaiye başlar. Banka şubelerinde mesai akşam saat 17.30’da biter.
Turkish Bank, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Banka şubeleri ayrıca dini bayramlar ve resmi tatil günlerinde de hizmet vermezler. Ancak hafta sonlarında işlemlerinizi ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz.
TURKISH BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Turkish Bank Genel Müdürlüğü, Valikonağı Cad. No:1 Nişantaşı Şişli, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğe 0212 373 63 73 numaralı telefon ile ve 0212 247 78 95 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Turkish Bank müşteri hizmetlerine ise 0212 373 73 73 numaralı telefonu arayarak erişebilirsiniz.
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