Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

2021'DEKİ 12. MAÇ

Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Olympique Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

HOLLANDA İLE 14. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi.

RESMİ MAÇLAR

Türkiye ile Hollanda arasındaki 9 resmi karşılaşmanın 7'si Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

SON İKİ MAÇTA GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son iki maçını kazandı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.